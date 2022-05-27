Глава Epic Games объяснил, почему нужна замена стандартному магазину приложений в iPhone

Всё дело в комиссии, которую взимает Apple c разработчиков. Её размер составляет 30%, что заставляет специалистов публиковать в магазине приложений некачественный, неполный продукт. Разработчики вынуждены снижать затраты на свои приложения, поэтому пользователи получают некачественный опыт.

В отношении App Store Суини отметил, что это «странная схема, которую никогда не следовало создавать». По его мнению, текущую версию магазина Apple необходимо было отменить при масштабировании отрасли.

Также Суини сказал, что комиссия в 30% является неконкурентной. Для изменения ситуации как раз необходимы конкурентные сборы. «Конкуренция снизит эти комиссии за обработку платежей с 30% до чего-то очень конкурентоспособного. Примерно до 2-3%», — подчеркнул глава Epic Games.