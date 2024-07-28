Глава комитета Госдумы по информполитике объяснил причины замедления YouTube

По словам депутата, замедление осуществляется не со стороны Роскомнадзора и нет никаких российских санкций в отношении YouTube. Дело как раз в санкциях США, из-за которых Google была вынуждена уйти из России и не может напрямую оплачивать услуги российских провайдеров и, следовательно, поддерживать работу кэширующих серверов, которых до санкций на сетях операторов насчитывалось порядка 700. Теперь же кэширующих серверов осталось не более 450 и это число стремительно сокращается — Google последовательно сворачивает их поддержку.

Хинштейн отметил, что российские власти не собирались блокировать YouTube, однако скорость видеохостинга упадёт примерно на 70%. Российские ЦОДы отказываются сотрудничать с YouTube по серым схемам: компании придётся оплачивать услуги российских партнёров напрямую, а для этого потребуется создать в России официальное представительство, что невозможно из-за санкций.

Также депутат рассказал, что Google предложила российским провайдерам прямое подключение к ЦОДам, но, опять же, платить российским компаниям напрямую не может.

«Снижение качества работы YouTube связано с уходом Google из России и решением компании прекратить поддержку кэширующих серверов», — подчеркнул Александр Хинштейн.