Глава Microsoft AI: искусственный интеллект убьет поисковики и браузеры

В интервью The Verge он назвал текущий процесс поиска неудобным по сравнению с использованием приложений, таких как Copilot.

Сулейман предсказывает, что ИИ-агенты смогут полностью выполнять запросы, взаимодействуя с другими ИИ-системами.

Однако переход на такие технологии потребует радикальных изменений: веб-сайты должны будут адаптироваться для работы с искусственным интеллектом, а рекламные модели, основанные на кликах пользователей, окажутся под угрозой.

Эксперты, включая Ом Малик, отмечают, что браузеры остаются привязанными к концепции «документного интернета», тогда как ИИ превращает страницы в персонализированные потоки данных.

Google, в рамках проекта Jarvis, уже тестирует технологию, которая может управлять мышью и браузером.