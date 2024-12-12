Глава Microsoft AI: искусственный интеллект убьет поисковики и браузеры

Опубликовано 12 декабря 2024, 08:111 мин.
Глава Microsoft AI: искусственный интеллект убьет поисковики и браузерыИ с ним сложно спорить
Топ-менеджер Microsoft Мустафа Сулейман считает, что традиционные поисковики и браузеры могут исчезнуть уже через 3–5 лет, уступив место генеративным ИИ-интерфейсам.
В интервью The Verge он назвал текущий процесс поиска неудобным по сравнению с использованием приложений, таких как Copilot.
Сулейман предсказывает, что ИИ-агенты смогут полностью выполнять запросы, взаимодействуя с другими ИИ-системами.
Однако переход на такие технологии потребует радикальных изменений: веб-сайты должны будут адаптироваться для работы с искусственным интеллектом, а рекламные модели, основанные на кликах пользователей, окажутся под угрозой.
Эксперты, включая Ом Малик, отмечают, что браузеры остаются привязанными к концепции «документного интернета», тогда как ИИ превращает страницы в персонализированные потоки данных.
Google, в рамках проекта Jarvis, уже тестирует технологию, которая может управлять мышью и браузером.