Глава Минцифры кратко прокомментировал судьбу WhatsApp в России

Вопрос о блокировке мессенджера встал после анонсирования администраций WhatsApp появления в 150 странах каналов по аналогии с Telegram. И если в WhatsApp появятся недружественные каналы, позволяющие пользователям «конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», в России мессенджер могут заблокировать.

При этом отвечая на вопрос, что ждёт мессенджер в нашей стране, министр сказал кратко: «Уверен, что всё будет хорошо».