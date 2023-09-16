Глава Минцифры кратко прокомментировал судьбу WhatsApp в России

22:26, 16 сентября 2023
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Глава Минцифры кратко прокомментировал судьбу WhatsApp в РоссииМинистр всех успокоил
Глава Минцифры России Максут Шадаев лаконично пркомментироовал судьбу мессенджера WhatsApp.
Вопрос о блокировке мессенджера встал после анонсирования администраций WhatsApp появления в 150 странах каналов по аналогии с Telegram. И если в WhatsApp появятся недружественные каналы, позволяющие пользователям «конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», в России мессенджер могут заблокировать.
При этом отвечая на вопрос, что ждёт мессенджер в нашей стране, министр сказал кратко: «Уверен, что всё будет хорошо».