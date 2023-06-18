Глава Минцифры назвал срок, к которому российские компании должны перейти на отечественное ПО

00:28, 18 июня 2023
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Глава Минцифры назвал срок, к которому российские компании должны перейти на отечественное ПОК этому сроку на отечественное ПО должны перейти все госкомпании
Глава Минцифры Максут Шадаев назвал срок, к которому все государственные компании должны перейти на отечественное ПО.
Речь идёт о российских операционных системах, офисных пакетах, системах виртуализации и управления базами данных. Срок дан до 1 января 2025 года. Шадаев отметил, что такое поручение подписал президент России Владимир Путин.
«В этом смысле KPI достойно жёсткий. Это нам точно даст дополнительный спрос», — сообщил министр.