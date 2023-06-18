Глава Минцифры назвал срок, к которому российские компании должны перейти на отечественное ПО

Речь идёт о российских операционных системах, офисных пакетах, системах виртуализации и управления базами данных. Срок дан до 1 января 2025 года. Шадаев отметил, что такое поручение подписал президент России Владимир Путин.

«В этом смысле KPI достойно жёсткий. Это нам точно даст дополнительный спрос», — сообщил министр.