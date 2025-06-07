Глава поисковика Perplexity анонсировал выход ИИ-браузера — осень 2025 года

Работа над версией для Android близится к завершению, релиз намечен на осень 2025 года, а версии для iOS и ПК появятся позже, начиная с бета-версии для Windows на следующей неделе. По словам Шриниваса, браузер Comet призван предложить пользователям «интеллектуальную цифровую среду» с расширенными возможностями взаимодействия с искусственным интеллектом, включая обучающие модули, функции геймификации и интеграцию с Perplexity Labs для персонализированного просмотра сайтов с помощью плагинов для интеллектуальных инструментов.

Разработка Comet происходит на фоне конкурентной борьбы на рынке браузеров с поддержкой искусственного интеллекта, где этому приложению предстоит столкнуться с такими признанными игроками, как Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge, а также с новыми нишевыми решениями, такими как Arc Search.