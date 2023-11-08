Глава WhatsApp подтвердил появление рекламы внутри приложения в будущем

Предполагается, что реклама будет размещаться в функции «Статус», а также в недавно представленных «Каналах».

В беседе с бразильским изданием Folha De S.Paulo, Кэткарт уточнил, что, несмотря на изучение возможности введения рекламы, основной опыт общения в мессенджере останется свободным от рекламных вмешательств.

Он подчеркнул, что вкладка с входящими сообщениями, являющийся личным пространством пользователя, не будет затронут коммерческим контентом.

Кроме того, Кэткарт намекнул на возможное введение подписной модели для функции «Каналы», которая позволит владельцам каналов продвигать свои объявления внутри мессенджера. Ещё один способ заработать денег на сервисе.