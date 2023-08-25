Глава Zoom назвал работу через собственный сервис «реально сложной»

Юан подчеркнул, что удалённая работа затрудняет процесс генерации качественных идей и обсуждения их в команде.

В ходе внутрикорпоративного собрания 3 августа Юан заявил, что сотрудники, проживающие в радиусе 50 миль от офиса Zoom, должны проводить в офисе не менее 40% рабочего времени.

По его мнению, удалённая работа создает барьеры для эффективного общения и дебатов внутри команды. «Когда мы все в Zoom, это действительно сложно», — сказал он.

Данное заявление вызывает интерес в контексте недавних изменений в пользовательском соглашении Zoom, в которых компания заявила о намерении использовать данные пользователей для «обучения и настройки» своих будущих проектов в области искусственного интеллекта.