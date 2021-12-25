Главный конкурент Telegram обвинил мессенджер в незащищённости

Но, как стало известно накануне, основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк усомнился в репутации Telegram, как приложения, обеспечивающего дополнительный уровень кибербезопасности.

По словам Марлинспайка, сообщения, отправленные через Telegram, не имеют никакого сквозного шифрования и просто хранятся на серверах Telegram в их исходной форме либо в виде обычного текста. И это подразумевает определённые риски для пользователей.

В связи с этим, считает предприниматель, даже Messenger от Facebook и WhatsApp кажутся более защищёнными и обеспечивающими достойный уровень приватности.

Часть пользователей уже успели усомниться в честности основателя Signal. Ему, например, припомнили, что сам Signal создавался американскими властями как средство для приватного общения агентов между собой.