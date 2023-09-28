Главный разработчик Windows 11 ушёл в Amazon: он будет заниматься Alexa

10:22, 28 сентября 2023
1 мин.
Главный разработчик Windows 11 ушёл в Amazon: он будет заниматься AlexaИ другими устройствами
Бывший главный разработчик Windows 11 и семейства устройств Surface Панос Панай после ухода с этой должности перейдёт из Microsoft в Amazon, где возглавит отдел по устройствам и услугам.
© Microsoft
В задачи подразделения входит разработка и поддержка голосового помощника Alexa, колонок Echo, гаджетов для «умного» дома, электронных книги Kindle и других продуктов Amazon. На этом посту Панай сместит Дэйва Лимпа, ушедшего на место гендиректора космической компании Blue Origin.
Некоторе время они порабтают вместе для «плавного перехода» Паная в Amazon. Бывший глава разработки Windows 11 проработал в Microsoft 19 лет.