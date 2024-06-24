Gmail для Android и iOS получил функцию ИИ-пересказа

При нажатии на кнопку появляется Gemini с кратким изложением беседы. Пользователи могут оценить резюме, поставив большой палец вверх или вниз.

Эта функция, запущенная сегодня, станет доступной более широкому кругу лиц (но всё еще платежеспособному) в ближайшие недели. Помимо функции Summarize, в следующем месяце в Gmail появятся Q&A, который не ограничивается кратким изложением. Новая функция позволит вводить полноценные вопросы (про письма), на которые будут ответы.