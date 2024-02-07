Gmail для Android стал на шаг ближе к мессенджерам

Новая функция, представляющая собой текстовое поле для ответа в стиле мессенджера, которое автоматически появляется под электронными письмами, уже начала постепенно распространяться среди Android-пользователей.

Этот апдейт упрощает процесс ответа на письма, позволяя пользователям сразу же приступить к написанию текста без необходимости прокрутки и выбора опции ответа.

Теперь вместо того, чтобы выбирать между кнопками «Ответить», «Ответить всем» и «Переслать», пользователи могут сразу начать писать ответ в новом поле, а эти опции доступны через выпадающее меню в том же поле.

Отметим, что свежее обновление и вправду делает электронную почту более современной и удобной, приближая ее к опыту использования популярных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram.