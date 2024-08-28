Gmail на Android научился отправлять письма непосредственно из приложения

Когда пользователь получит на почту электронное письмо и захочет ответить на него непосредственно в приложении, достаточно прокрутить письмо вниз до поля ввода текста и начать печатать. Ранее были доступны варианты «Ответить», «Ответить всем» или «Переслать сообщение», а для ответа происходил автоматический перевод из приложения в полноэкранную версию Gmail.

Но теперь отвечать будет удобней: по сути, Google приблизила почтовый сервис к интерфейсу телефонов и мессенджеров. Разработчики Google обещают, что в скором времени такие же изменения появятся и в iOS-версии Gmail.