Gmail на Android научится составлять текст письма при помощи ИИ

Опубликовано 23 января 2024, 06:31
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Gmail на Android научится составлять текст письма при помощи ИИТехнология все глубже проникает в нашу жизнь
Android-версия Gmail совсем скоро получит новую функцию, которая позволит пользователям использовать ИИ для составления электронных писем.
Разработчики из TheSpAndroid активировали функцию, которая позволяет составлять черновики писем с помощью голосовых команд.
Пользователи смогут говорить, а ИИ будет следовать инструкциям для создания черновика письма. Эта функция уже существует в приложении Gmail и может быть включена через тестовые флаги.
Она похожа на голосовые функции, которые мы видим в некоторых клавиатурных приложениях, но использует ИИ для обеспечения того, чтобы мысли пользователя были преобразованы в согласованное электронное письмо.
Пока неизвестно, когда эта функция будет официально запущена в Gmail для Android, но ожидается, что Google продолжит работу над подобными ИИ-функциями как для смартфонов, так и для приложений в будущем.
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