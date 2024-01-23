Gmail на Android научится составлять текст письма при помощи ИИ

Разработчики из TheSpAndroid активировали функцию, которая позволяет составлять черновики писем с помощью голосовых команд.

Пользователи смогут говорить, а ИИ будет следовать инструкциям для создания черновика письма. Эта функция уже существует в приложении Gmail и может быть включена через тестовые флаги.

Она похожа на голосовые функции, которые мы видим в некоторых клавиатурных приложениях, но использует ИИ для обеспечения того, чтобы мысли пользователя были преобразованы в согласованное электронное письмо.

Пока неизвестно, когда эта функция будет официально запущена в Gmail для Android, но ожидается, что Google продолжит работу над подобными ИИ-функциями как для смартфонов, так и для приложений в будущем.