Gmail начнёт уведомлять отправителя в случае реакции на его сообщение

Функция, о которой идёт речь, как отмечают инсайдеры, — уведомление о реакции на сообщение с помощью эмодзи. В настоящее время отправитель не узнает, если кто-то отвечает на полученное сообщение с помощью эмодзи. Новая настройка под названием «Уведомления о реакциях в чате» позволит Gmail информировать отправителя, «когда кто-то ставит лайк, смеётся или отвечает другими быстрыми способами».

Подчёркивается, что Google стремится сделать Gmail настоящим универсальным мессенджером, а не просто почтовым ящиком. Указанные новшества как раз укладываются в логику преобразования сервиса с полноценным взаимодействием в чате. Эта и другие функции призваны сделать Gmail более удобным для общения.