Голосовой помощник «Алиса» будет фильтровать рекламные SMS на айфонах

Об этом рассказал портал VC со ссылкой на представителей Яндекса. «Алиса» умеет на основе машинного обучения и отзывов пользователей определять sms-сообщения по содержимому и другим критериям. Все SMS будут распределяться по разным папкам, в зависимости от их назначения и настроек пользователя. Все сообщения с пометкой «Спам» будут приходить без уведомлений.

Функцию можно подключить в настройках определителя номера, который используется в приложении Яндекса. Также об этом можно попросить голосового помощника, сказав «Алиса, включи определитель номера», и выбрать раздел фильтрации SMS.