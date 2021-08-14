Голосовые и видеозвонки в мессенджере Facebook теперь защищены сквозным шифрованием

Напомним, что текстовые сообщения в Facebook Messenger защищены сквозным шифрованием еще с 2016 года. Сейчас же обезопасить решили также голосовые и видеозвонки «один на один». В компании отметили, что решение о внедрении нововведения было принято после возросшей востребованности к такому способу коммуникации. Так, на сегодняшний день в Messenger фиксируется более 150 млн видеозвонков ежедневно.

Помимо прочего в Facebook Messenger появились более детальные настройки для исчезающих сообщений. В тестовом режиме компания также предоставила некоторым пользователям возможность опробовать опцию со сквозным шифрованием для групповых чатов и звонков.