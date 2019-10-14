Google будет бороться с микрокредитными организациями

Но, судя по последним имеющимся данным, подобное решение поискового гиганта было встречено огромным недовольством со стороны компаний, предоставляющих ссуды и кредиты. Правда Google вряд ли станет возвращать старые правила, допускающие публикацию приложений, предлагающих высокопроцентные кредиты физическим лицам. В связи с этим, по всей видимости, кредитные организации, чья деятельность противоречит обновленным финансовым правилам Google, либо полностью уйдут с платформы Android, либо будут корректировать свою деятельность таким образом, чтобы кредитные ставки были ниже установленного лимита.

Стоит напомнить, что у Apple нет подобного запрета, правда компания довольно часто пересматривает свои правила App Store. А значит в любой момент может посмотреть на решение, принятое Google, и также запретить публикацию приложений кредитных организаций, чьи процентные ставки превышают 36% годовых.