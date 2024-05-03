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Приложения
Опубликовано 03 мая 2024, 08:05
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Google будет помечать «государственные» приложения в магазине Play Store

Пока лишь в некоторых странах
Google начинает масштабное внедрение новой функции в Play Store, которая позволит пользователям легко идентифицировать официальные государственные приложения.
Google будет помечать «государственные» приложения в магазине Play Store
© 9to5Google

Новый значок Government с изображением здания появится в основной ленте приложений, в результатах поиска и на страницах конкретных приложений.

Он будет расположен рядом с рейтингом приложения, и при нажатии на него появится сообщение: «Официальное государственное — Play подтвердил, что это приложение аффилировано с государственным органом».

Этот значок будет присвоен официальным приложениям государственных и федеральных органов в таких странах, как Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, Южная Корея, Великобритания и Соединенные Штаты.

В США к числу таких приложений относятся разработки NASA, FEMA и IRS2Go, а также различные коммунальные сервисы, инструменты для голосования, идентификации и парковки. На данный момент более 3000 государственных приложений уже получили этот значок.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google Play
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#Google