Google будет помечать «государственные» приложения в магазине Play Store

Новый значок Government с изображением здания появится в основной ленте приложений, в результатах поиска и на страницах конкретных приложений.

Он будет расположен рядом с рейтингом приложения, и при нажатии на него появится сообщение: «Официальное государственное — Play подтвердил, что это приложение аффилировано с государственным органом».

Этот значок будет присвоен официальным приложениям государственных и федеральных органов в таких странах, как Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, Южная Корея, Великобритания и Соединенные Штаты.

В США к числу таких приложений относятся разработки NASA, FEMA и IRS2Go, а также различные коммунальные сервисы, инструменты для голосования, идентификации и парковки. На данный момент более 3000 государственных приложений уже получили этот значок.