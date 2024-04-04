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Приложения
Опубликовано 04 апреля 2024, 18:45
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Google будет привязывать куки-файлы к устройствам с помощью криптографии

Для защиты от кражи данных
Google добавила в свой фирменный браузер Chrome новый функционал для защиты пользователей от инфостилеров — ПО, предназначенного для кражи данных.
Google будет привязывать куки-файлы к устройствам с помощью криптографии

© Ferra.ru

На практике хакеры часто крадут не какие-то специальные данные и не пароли напрямую, а файлы cookies, что позволяет злоумышленникам получать доступ сразу к аккаунту, обходя двухфакторную аутентификацию. Для борьбы с таким видом цифрового воровства Google добавила в Chrome функцию Device Bound Session Credentials (DBSC).

Эта функция отвечает за создание криптографических ключей, связывающих конкретное пользовательское устройство с cookies-файлами аутентификации. Этот процесс будет связан с конкретной уникальной парой закрытого и открытого ключей, которые будут сгенерированы через чип Trusted Platform Module (TPM) и безопасно храниться на компьютере пользователя.

И если мошенники смогут даже выкрасть cookies, всё равно не получат доступ к аккаунту пользователя.