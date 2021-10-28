Google будет удалять по запросу пользователей детские фото из результатов поиска

Для этого сам несовершеннолетний, его родители или опекуны могут сделать соответствующий запрос в компанию, после чего указанные фото будут удалены. По мнению представителей Google, такая возможность позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след.

«В соответствии с новой политикой любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображения из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов», — объяснили в компании.

Но, как сообщается, удаление фото из результатов поиска не гарантирует его полное удаление из интернета.