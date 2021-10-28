Google будет удалять по запросу пользователей детские фото из результатов поиска

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Google будет удалять по запросу пользователей детские фото из результатов поискаНо это не означает их полное удаление из интернета
После обновления политики конфиденциальности Google будет удалять детские фото из результатов поисковой выдачи.
Для этого сам несовершеннолетний, его родители или опекуны могут сделать соответствующий запрос в компанию, после чего указанные фото будут удалены. По мнению представителей Google, такая возможность позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след.
«В соответствии с новой политикой любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображения из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов», — объяснили в компании.
Но, как сообщается, удаление фото из результатов поиска не гарантирует его полное удаление из интернета.
Источник: ТАСС