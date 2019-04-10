Google Chrome будет загружать сайты частями, по мере их просмотра

Руководитель разработки браузера Google Chrome Эдди Османи (Addy Osmani) сообщил новой функции «ленивой» загрузки в майском релизе Chrome 75.

Функция lazy-loading позволяет загружать страницу по частям по мере просмотра контента пользователем. В результате, на страницах с большим объёмом графики или фотографий, экономия трафика может достигать 98%. В приводимом разработчиками примере страница на 10 МБ в «ленивом» режиме загрузила лишь 250 КБ данных.

Google планирует выпустить Chrome 75 в мае для Windows, Mac, Linux, Chrome OS и Android. Начиная с этой версии отложенная загрузка станет доступна обычным пользователям. А пока опробовать её могут смелые пользователи экспериментальных сборок Canary.