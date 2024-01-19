Google Chrome для Android научился читать текст вслух на русском

Опубликовано 19 января 2024, 09:43
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Google Chrome для Android научился читать текст вслух на русскомПод это дело запилили полноценный плеер
Google Chrome для Android получил новую функцию «Listen to this page» («Слушать эту страницу»), которая позволяет пользователям прослушивать текстовое содержимое веб-страниц вслух.
Эта функция, доступная в меню с тремя точками в браузере, запускает мини-плеер с круглой кнопкой воспроизведения/паузы, названием страницы, названием сайта, полосой прогресса и кнопкой закрытия.
При нажатии на мини-плеер открывается интерфейс с полным временным ползунком, который показывает длину статьи, а также кнопками перемотки вперед/назад.
Пользователи могут также регулировать скорость воспроизведения (от 0,5x до 4x) и включать/выключать «Выделение текста и автопрокрутку», а также выбирать разные голоса. Работает функция со множеством различных языком. Что интересно, в том числе и с русским.
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