Google Chrome для Android научился читать текст вслух на русском

При нажатии на мини-плеер открывается интерфейс с полным временным ползунком, который показывает длину статьи, а также кнопками перемотки вперед/назад.

Пользователи могут также регулировать скорость воспроизведения (от 0,5x до 4x) и включать/выключать «Выделение текста и автопрокрутку», а также выбирать разные голоса. Работает функция со множеством различных языком. Что интересно, в том числе и с русским.