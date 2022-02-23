Google Chrome лишится режима для экономии трафика

Речь идёт о режиме Lite, который раньше назывался Data Saver и появился в Chrome в 2019 году. С его помощью пользователь мог сэкономить входящий трафик. Но теперь, в эпоху относительно доступного и быстрого мобильного интернета, нужда в нём, оказывается, пропала.

По словам представителя службы поддержки Chrome, специалисты Google внесли немало улучшений в приложение, которые поспособствовали снижению потребления трафика. Также они «прокачали» загрузку веб-страниц для этих целей.

Релиз Chrome 100 намечен на 29 марта. При этом функция пропадёт не только на свежей версии, но также и на более старых.