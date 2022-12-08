Google Chrome начал требовать у пользователей Windows 7 и 8.1 обновить систему

Уведомления выводятся регулярно и являются навязчивыми. Google прекратит выпуск обновлений для Chrome одновременно с прекращением поддержки указанных ОС со стороны Microsoft. Единственный выход, если нужно пользоваться только Google Chrome, — обновление до Windows 10 и 11.

«Чтобы получать будущие обновления Google Chrome, вам потребуется Windows 10 или более поздняя версия. Этот компьютер использует Windows 7», — одно из уведомлений браузера.