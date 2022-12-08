Google Chrome начал требовать у пользователей Windows 7 и 8.1 обновить систему

17:14, 08 декабря 2022
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Google Chrome начал требовать у пользователей Windows 7 и 8.1 обновить системуНа этих ОС браузер скоро прекратит обновляться
После очередного обновления Google Chrome 108 начал оповещать пользователей Windows 7 и 8.1 о необходимости обновления операционной системы, так как вскоре браузер прекратит их поддержку.
Фото: En.secnews.gr
Уведомления выводятся регулярно и являются навязчивыми. Google прекратит выпуск обновлений для Chrome одновременно с прекращением поддержки указанных ОС со стороны Microsoft. Единственный выход, если нужно пользоваться только Google Chrome, — обновление до Windows 10 и 11.
«Чтобы получать будущие обновления Google Chrome, вам потребуется Windows 10 или более поздняя версия. Этот компьютер использует Windows 7», — одно из уведомлений браузера.