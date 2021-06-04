Для того, чтобы расширение попало в список «доверенных», его разработчик должен соответствовать правилам программы Google для разработчиков. Также девелопер должен иметь хотя бы какую-то историю, то есть не создан «только что».

Если пользователь скачает дополнение для браузера от разработчика, который не соответствует требованиям Google, компания предупредит о том, что дальше юзер действует «на свой страх и риск».