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Google Chrome начнёт предупреждать пользователей о подозрительных расширенияхПриложение становится всё более безопасным
В сети появилась информация об очень интересной функции, которая начала появляться у пользователей Google Chrome. Теперь один из самых популярных браузеров начнёт предупреждать о подозрительных расширениях тех, кто им пользуется.
Если приложение поймёт, что устанавливаемое ваши дополнение несёт угрозу, оно покажет уведомление с соответствующим предупреждением, сообщает издание The Verge.
Для того, чтобы расширение попало в список «доверенных», его разработчик должен соответствовать правилам программы Google для разработчиков. Также девелопер должен иметь хотя бы какую-то историю, то есть не создан «только что».
Если пользователь скачает дополнение для браузера от разработчика, который не соответствует требованиям Google, компания предупредит о том, что дальше юзер действует «на свой страх и риск».