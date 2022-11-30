Google Chrome наконец-то начнёт «жрать» меньше оперативной памяти

Наши коллеги из How-to Geek заметили, что в свежем обновлении браузера Google Chrome 108 появился режим Energy Saver Mode. С его помощью можно заметно снизить потребление не только оперативной памяти, но и мощностей процессора.

Правда, стоит отметить, что изначально инструмент отключен. Чтобы его активировать, нужно зайти в настройки разработчика, вбив в поисковую строку: chrome://flags/#battery-saver-mode-available.