Google Chrome наконец-то начнёт «жрать» меньше оперативной памяти

Google Chrome наконец-то начнёт «жрать» меньше оперативной памятиОтдохнуть дадут и процессору
Совсем скоро шутки про то, что Chrome «жрёт» столько оперативной памяти, сколько есть в компьютере, могут стать неуместными.
Наши коллеги из How-to Geek заметили, что в свежем обновлении браузера Google Chrome 108 появился режим Energy Saver Mode. С его помощью можно заметно снизить потребление не только оперативной памяти, но и мощностей процессора.
Правда, стоит отметить, что изначально инструмент отключен. Чтобы его активировать, нужно зайти в настройки разработчика, вбив в поисковую строку: chrome://flags/#battery-saver-mode-available.
По словам специалистов, при активном Energy Saver Mode, браузер устанавливает лимит на фоновую активность, а также уменьшает число визуальных эффектов (плавный скроллинг, повышенный FPS в видеороликах и т.д).
В сумме всё это позволяет уменьшить потребление мощностей компьютера. При этом важно отметить, что новый режим не может работать всё время. Его можно активировать при отсутствии питания от сети или если заряд аккумулятора ниже 20%.