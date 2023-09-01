Google Chrome научился копировать кадры из видеороликов

Теперь браузер позволяет копировать кадры из видео напрямую, минуя необходимость делать скриншоты. Это решает проблему снижения качества изображения и убирает надоедливую панель управления видео.

Однако реализация этой функции оставляет желать лучшего. Например, на YouTube для доступа к этой опции потребуется два клика правой кнопкой мыши.

Кроме того, сохранить кадр на рабочий стол напрямую не удастся. Функция позволяет вставлять кадры только в определённые текстовые поля, такие как Google Документы или приложение «Заметки» на устройствах Apple.

Функция пока не универсальна. Да, она отлично работает на YouTube, но на других платформах потокового вещания могут возникнуть проблемы. Google планирует доработать эту функцию, учитывая отзывы пользователей.