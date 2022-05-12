Google Chrome позволит скрывать данные вашей банковской карты при оплате товаров и услуг

Как рассказал глава отдела коммерции Google Билл Реди, функция создана для безопасности пользователей Chrome. При выборе способа оплаты среди прочих можно будет выбрать создание одноразовой виртуальной карты. При этом использовать её можно будет и для повторяющихся платежей.

Сначала деньги будут приходить с реальной карты на временную, а затем уже перечисляться продавцу.

В любом случае пользователь может не беспокоиться о сохранности своих платёжных данных в случае взлома сервиса.