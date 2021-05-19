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Google Chrome позволит сменить «украденный» пароль в пару кликов
Полезная возможность, которая спасёт ваши личные данные от злоумышленников
Накануне вечером прошло открытие конференции Google I/O 2021. На нём поисковый гигант представил множество интересных новинок. В том числе и свежую возможность Google Chrome менять «украденный» пароль всего лишь в пару кликов.
Новая функция является логичным развитием встроенного в браузер менеджера паролей. Теперь он не только оповестит пользователя о скомпрометированном пароле, но также даст ему возможность сменить его, сообщает Engadget. Не выходя за пределы Google Chrome.
Помогать ему в этом будет Google Ассистент. Именно он перейдёт на сайт и проведёт пользователя через всю процедуру смены пароля.
Стоит отметить, что нововведение завязано на поддержке со стороны создателей сайтов. Но в Google пообещали внедрить функцию на большинстве площадок во множестве стран.