Google Chrome позволит сменить «украденный» пароль в пару кликов

Помогать ему в этом будет Google Ассистент. Именно он перейдёт на сайт и проведёт пользователя через всю процедуру смены пароля.

Стоит отметить, что нововведение завязано на поддержке со стороны создателей сайтов. Но в Google пообещали внедрить функцию на большинстве площадок во множестве стран.