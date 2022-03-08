Google Chrome стал быстрее фирменного браузера Apple на компьютерах Mac

Но что там со скоростью работы приложения? Ответить на это решили представители самой Google. В своём свежем посте в блоге Chromium, компания рассказала, что Chrome смогла обогнать Safari тесте Speedometer на чужом поле — системе macOS.

Google отметила, что её браузер смог набрать 300 баллов в бенчмарке, что является в принципе самым высоким баллом среди конкурентов. В сравнении с Safari, графическая производительность приложения на 15% выше.

В компании также рассказали, что всего лишь с конца 2020 года, с выходом SoC Apple M1, Chrome стал на 43% быстрее, чем всего 17 месяцев назад.