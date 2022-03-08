Google Chrome стал быстрее фирменного браузера Apple на компьютерах Mac

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Google Chrome стал быстрее фирменного браузера Apple на компьютерах MacИ в целом — быстрее всех конкурентов на платформе
В момент своего анонса, Google Chrome являлся самым «лёгким» и быстрым браузером. Но время шло и аппетиты детища поискового гиганта разрастались, превратившись в отдельный мем.
Но что там со скоростью работы приложения? Ответить на это решили представители самой Google. В своём свежем посте в блоге Chromium, компания рассказала, что Chrome смогла обогнать Safari тесте Speedometer на чужом поле — системе macOS.
Google отметила, что её браузер смог набрать 300 баллов в бенчмарке, что является в принципе самым высоким баллом среди конкурентов. В сравнении с Safari, графическая производительность приложения на 15% выше.
В компании также рассказали, что всего лишь с конца 2020 года, с выходом SoC Apple M1, Chrome стал на 43% быстрее, чем всего 17 месяцев назад.
Источник: Блог Chromium