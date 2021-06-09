Google дала владельцам iPhone доступ к своему хвалёному видеоредактору

С релиза на Android прошло не так уж и много времени

Несколько месяцев назад Google сильно обновила приложение Google Фото для Android. Компания добавила в него видеоредактор, который уже успел собрать немало положительных отзывов от пользователей.