Google дала владельцам iPhone доступ к своему хвалёному видеоредактору

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Google дала владельцам iPhone доступ к своему хвалёному видеоредакторуС релиза на Android прошло не так уж и много времени
Несколько месяцев назад Google сильно обновила приложение Google Фото для Android. Компания добавила в него видеоредактор, который уже успел собрать немало положительных отзывов от пользователей.
Теперь же поисковый гигант решил порадовать и владельцев iPhone — среди них также начало распространяться версия приложения с хвалёным видеоредактором, сообщает 9to5Google.
Так, теперь iOS-пользователи смогут обрезать, поворачивать и стабилизировать видео, менять его перспективу и использовать различные встроенные фильтры. Также функция позволит более детально редактировать видеоматериалы, в том числе настраивать яркость, контрастность, насыщенность и так далее.
Напомним, что Google представила полностью переработанный Google Фото в октябре 2020 года. Сервис получил поддержку подсказок от искусственного интеллекта, настройки для цветов и размытия, а также множество других более стандартных функций.