Google Диск научили синхронизировать только изменённые части файлов

Опубликовано 14 января 2025, 19:441 мин.
Google Диск научили синхронизировать только изменённые части файловС помощью функции «дифференциальной загрузки»
Google внедрила новую функцию для улучшения синхронизации файлов, включая текстовые документы, в хранилище Диск. За счёт этого Google Диск ускорит процесс синхронизации файлов между компьютером и облаком.
Ранее при каждом изменении файл полностью перезагружался в облако. Теперь с помощью новой функции «дифференциальной загрузки» Google Диск может определить изменённые части файла и синхронизировать только эти фрагменты.
«Это ускоряет процесс синхронизации в обе стороны, экономит данные и полосу пропускания. Функция уже доступна в Google Workspace и личных аккаунтах Google», — пишет портал PCWorld.