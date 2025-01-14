Google Диск научили синхронизировать только изменённые части файлов

Ранее при каждом изменении файл полностью перезагружался в облако. Теперь с помощью новой функции «дифференциальной загрузки» Google Диск может определить изменённые части файла и синхронизировать только эти фрагменты.

«Это ускоряет процесс синхронизации в обе стороны, экономит данные и полосу пропускания. Функция уже доступна в Google Workspace и личных аккаунтах Google», — пишет портал PCWorld.