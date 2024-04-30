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Приложения
Опубликовано 30 апреля 2024, 08:03
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Google добавила ИИ в адресную строку Chrome для лучшей рекомендации сайтов

Браузинг станет еще персональнее
Поиск в интернете стал еще удобнее! Google обновила адресную строку Chrome, оснастив ее искусственным интеллектом.
Google добавила ИИ в адресную строку Chrome для лучшей рекомендации сайтов
© Ferra

Это позволит браузеру предлагать более точные и релевантные варианты сайтов при вводе пользователем запроса.

Ранее, как сообщает Google в своем блоге, адресная строка использовала для подсказок «ручные, заранее настроенные формулы». Проблема заключалась в том, что эти формулы были негибкими и не могли адаптироваться к новым ситуациям.

Теперь же, благодаря машинному обучению, Chrome сможет «собирать свежие данные, переобучать модели, оценивать их эффективность и внедрять новые версии» – обещает Google.

Это существенное изменение, т.к. прежние формулы оставались практически нетронутыми в течение многих лет.

При подборе подсказок ИИ будет учитывать различные факторы, в том числе время, прошедшее с вашего последнего посещения того или иного сайта. Например, если вы только что закрыли вкладку с какой-либо страницей, модель понизит ее релевантность, поскольку, скорее всего, вы ее уже нашли.

Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак
Теги:
#GOOGLE CHROME
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#Искусственный интеллект
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#Google