Google добавила ИИ в адресную строку Chrome для лучшей рекомендации сайтов

Это позволит браузеру предлагать более точные и релевантные варианты сайтов при вводе пользователем запроса.

Ранее, как сообщает Google в своем блоге, адресная строка использовала для подсказок «ручные, заранее настроенные формулы». Проблема заключалась в том, что эти формулы были негибкими и не могли адаптироваться к новым ситуациям.

Теперь же, благодаря машинному обучению, Chrome сможет «собирать свежие данные, переобучать модели, оценивать их эффективность и внедрять новые версии» – обещает Google.

Это существенное изменение, т.к. прежние формулы оставались практически нетронутыми в течение многих лет.

При подборе подсказок ИИ будет учитывать различные факторы, в том числе время, прошедшее с вашего последнего посещения того или иного сайта. Например, если вы только что закрыли вкладку с какой-либо страницей, модель понизит ее релевантность, поскольку, скорее всего, вы ее уже нашли.