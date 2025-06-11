Google добавила в Android 16 обновляемые в реальном времени уведомления

Обновление также привнесло новые механизмы работы камеры: автоматическое определение сцен, гибридную автоматическую экспозицию и улучшенные изображения UltraHDR с поддержкой кодирования HEIC. Пользователи могут получить интеграцию с высококлассным кодеком Advanced Professional Video (APV) и более чёткое звучание в шумных местах через микрофон телефона при использовании слуховых аппаратов.

Обновление также включает новые функции обнаружения мошенничества и онлайн-атак, фишинговых сайтов и прочих «опасных платформ». В одном кластере объединены все функци безопасности и уведомления об обновлениях. Публичный релиз функций ожидается в ближайшие месяцы.