Google добавила в Android 16 обновляемые в реальном времени уведомления

Google добавила в Android 16 обновляемые в реальном времени уведомленияИ новые функции камеры
В отношении уведомлений, новый тип информирования пользователей заключается в том, что такие вещи, как совместные поездки и доставка еды, получат индикатор прогресса прямо в уведомлении, поэтому человеку, которому, например нужно знать о приезде курьера, не придётся постоянно открывать и закрывать приложение, чтобы узнать, когда приедет заказ. К тому же появились обновлённые групповые чаты RCS с пользовательскими значками и возможностью отключать темы.
Обновление также привнесло новые механизмы работы камеры: автоматическое определение сцен, гибридную автоматическую экспозицию и улучшенные изображения UltraHDR с поддержкой кодирования HEIC. Пользователи могут получить интеграцию с высококлассным кодеком Advanced Professional Video (APV) и более чёткое звучание в шумных местах через микрофон телефона при использовании слуховых аппаратов.
Обновление также включает новые функции обнаружения мошенничества и онлайн-атак, фишинговых сайтов и прочих «опасных платформ». В одном кластере объединены все функци безопасности и уведомления об обновлениях. Публичный релиз функций ожидается в ближайшие месяцы.