Google добавила в Диск функцию улучшения качества изображения документов

Опубликовано 02 мая 2025, 10:301 мин.
Google добавила в Диск функцию улучшения качества изображения документовФункция уже раздаётся
Инсайдеры из Android Authority рассказали, что на Android появится новая функция в Google Диске и Файлах Google, которая реализована с помощью камеры: сканер документов MLKit, позволяющий автоматически улучшать документы сразу после сканирования.
© Edgar Cervantes / Android Authority
В случае сканирования, в правом верхнем углу интерфейса появится кнопка для отключения улучшения непосредственно после сканирования, если это не нужно. Это делает процесс более удобным.
Новая функция доступна в Google Диске и других приложениях и ранее для её активации было нужно посещать меню фильтров. Обновление доступно в версии 25.17.30 Google Play Services и работает на Pixel 7 Pro, а позднее функция будет распространена на другие устройства.