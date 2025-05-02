Google добавила в Диск функцию улучшения качества изображения документов

В случае сканирования, в правом верхнем углу интерфейса появится кнопка для отключения улучшения непосредственно после сканирования, если это не нужно. Это делает процесс более удобным.

Новая функция доступна в Google Диске и других приложениях и ранее для её активации было нужно посещать меню фильтров. Обновление доступно в версии 25.17.30 Google Play Services и работает на Pixel 7 Pro, а позднее функция будет распространена на другие устройства.