Google добавила в функцию обнаружения устройств поддержку спутниковой геолокации

Функционал получил серьёзное обновление, «став более комплексным решением», включая поиск устройств, людей и вещей. Внедрена поддержка сверхширокополосной связи (Ultra WideBand, UWB) — беспроводной передачи данных на малых расстояниях, спутниковой связи для уточнения геолокации и сторонних геометок, что «делает сервис конкурентоспособным по сравнению с Find My Network от Apple», пишет инсайдерский портал PhoneArena.

Переименование технологии в Find Hub «отражает амбиции Google в централизации отслеживания местоположения для всех устройств, не только Android». Расширение платформы поддержкой Bluetooth-меток с UWB и спутниковой связи должно обеспечить более точное отслеживание предметов и обмен местоположением в местах без сигнала мобильной связи, «что полезно для путешественников и пеших прогулок».