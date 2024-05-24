Google добавила возможность скрыть IP-адрес в новой версии Chrome

Эта опция появилась в феврале в версии браузера Chrome Canary и теперь доступна широкой аудитории.

Функция скрытия IP-адреса находится в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Защита от отслеживания».

Недавно Google обновила описание этой функции. Теперь, если Chrome заподозрит, что сайт может отслеживать пользователя, часть его трафика будет отправляться через серверы конфиденциальности.