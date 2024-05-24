Google добавила возможность скрыть IP-адрес в новой версии Chrome

Google добавила возможность скрыть IP-адрес в новой версии ChromeУдивительная забота
Эта опция появилась в феврале в версии браузера Chrome Canary и теперь доступна широкой аудитории.
Функция скрытия IP-адреса находится в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Защита от отслеживания».
Недавно Google обновила описание этой функции. Теперь, если Chrome заподозрит, что сайт может отслеживать пользователя, часть его трафика будет отправляться через серверы конфиденциальности.
Ранее описание функции гласило, что после входа пользователя в Chrome, опция позволяет ограничить отслеживание подозрительными трекерами, отправляя некоторые запросы через специальные серверы при загрузке страницы.
Таким образом, после активации опции «Скрыть IP-адрес» браузер будет использовать мощи Google по сокрытию IP только в тех случаях, когда есть подозрение на отслеживание пользовательской активности со стороны сайта.