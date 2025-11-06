Google добавила ярлык AI Mode в мобильное приложение Chrome

Функция скоро появится более чем в 160 странах

Google начала внедрять в мобильный браузер Chrome на Android и iOS новый ярлык для AI Mode, который появляется на странице новой вкладки прямо под строкой поиска. Это упрощает доступ к функции и позволяет пользователям задавать более сложные вопросы, получать расширенные ответы и переходить по связанным ссылкам.