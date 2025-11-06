Google добавила ярлык AI Mode в мобильное приложение Chrome

Опубликовано 06 ноября 2025, 16:301 мин.
Google добавила ярлык AI Mode в мобильное приложение ChromeФункция скоро появится более чем в 160 странах
Google начала внедрять в мобильный браузер Chrome на Android и iOS новый ярлык для AI Mode, который появляется на странице новой вкладки прямо под строкой поиска. Это упрощает доступ к функции и позволяет пользователям задавать более сложные вопросы, получать расширенные ответы и переходить по связанным ссылкам.
AI Mode был впервые представлен Google в марте в рамках программы Labs. Новый ярлык делает использование AI Mode более заметным и удобным.
Компания планирует расширить доступ к ярлыку на 160 дополнительных стран и добавить поддержку новых языков, включая хинди, индонезийский, японский, корейский и португальский.
Внедрение AI Mode направлено на то, чтобы пользователи могли глубже изучать интересующие темы и получать ответы на многокомпонентные вопросы прямо через браузер.