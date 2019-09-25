Google добавит новые игры в Chrome для режима без интернета

Если верить данным интернет-портала ChromeStory, в коде последних сборок браузера Google Chrome появились очень интересные упоминания. По данным источника издания, компания готовит к запуску специальную страницу в Chrome, которая известна под кодовым названием joy. Она будет представлять собой полноценный игровой хаб, “вшитый” прямо в браузер.

По словам инсайдера, в первую очередь данная разработка предназначена для Android-версии браузера. Также он рассказал, что одними из первых Google представит версии “Змейки” и PROXX для оффлайн-режима своего браузера. На данный момент нет никакой информации ни о дате возможного анонса, ни о списке игр, которые будут встроены в Chrome.