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09:20, 27 сентября 2023
1 мин.

Google добавит «Панель производительности» в браузер Chrome

Интересное нововведение

Google активно работает над новой функцией для своего браузера Chrome, предназначенной для пользователей Windows 11 и macOS.

Называется она «Панель производительности» и её суть в возможности отслеживать использование памяти и процессора браузером, а также производительность отдельных вкладок.

В последнее время Google внедряла ряд изменений, направленных на оптимизацию «жора» Chrome, включая новые возможности контроля и управления вкладками.

«Панель производительности» является частью более обширной стратегии компании, направленной на демонстрацию эффективности, скорости и безопасности своего браузера.

Одной из ключевых особенностей новой функции, вероятно, станет нечто под названием «Экономия памяти».

Когда данный функционал активирован, браузер будет распределять ресурсы в пользу активных вкладок, гарантируя, что Chrome использует память только во время реальноо использования.

Так, если у вас открыто несколько вкладок ВКонтакте в приложении, но вы используете вкладку YouTube в течение последних нескольких минут, браузер временно освободит память от неактивных вкладок ВКонтакте.

Источник:Gizmochina
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