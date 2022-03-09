Google добавит в Android возможность уменьшать вес установленных приложений вдвое

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Google добавит в Android возможность уменьшать вес установленных приложений вдвоеОтличная альтернатива их полному удалению
Компания Google рассказала о разработке нового инструмента. С его помощью владельцы Android-смартфонов смогут освобождать место на своих устройствах, без необходимости удалять нужные файлы.
Поисковый гигант разработал новый тип APK-файлов, которые будут использоваться не для установки приложений. Вместо этого, уже скачанный на устройство софт будет «архивироваться» в новый тип APK-файлов, после чего его вес будет вполовину меньше изначального.
Сообщается, что новая функция станет доступной для разработчиков с выходом Bundletool 1.10. При этом обычные пользователи получат доступ к ней «позднее в этом году».
В Google отдельно отметили, что разработчики смогут отказаться от внедрения поддержки APK-архивов в своих приложениях.
Источник: The Verge