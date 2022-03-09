Google добавит в Android возможность уменьшать вес установленных приложений вдвое

Поисковый гигант разработал новый тип APK-файлов, которые будут использоваться не для установки приложений. Вместо этого, уже скачанный на устройство софт будет «архивироваться» в новый тип APK-файлов, после чего его вес будет вполовину меньше изначального.

Сообщается, что новая функция станет доступной для разработчиков с выходом Bundletool 1.10. При этом обычные пользователи получат доступ к ней «позднее в этом году».

В Google отдельно отметили, что разработчики смогут отказаться от внедрения поддержки APK-архивов в своих приложениях.