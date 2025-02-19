Google добавит в интерфейс анализа файлов Gemini новые кнопки и функции

Теперь ИИ доступен для всех пользователей, что позволяет загружать файлы для получения от Gemini ответов и создания аналитических отчётов и диаграмм. В связи с этим Google работает над обновлением дизайна пользовательского интерфейса формы для загрузки файлов.

Обновлённый интерфейс будет занимать большую часть экрана и включать четыре кнопки: для открытия камеры, выбора изображения из галереи, выбора файла на устройстве и загрузки из Google Drive.

Под этими кнопками находятся две новые функции: Deep Research и Composer. Первая предоставляет доступ к инструменту Gemini «Глубокие исследования», а вторая, «вероятно, будет новым инструментом для создания документов и кода». При этом обе опции ещё не готовы к запуску.

Источник отмечает, что обновлённый макет вложения файлов пока недоступен для бета-тестеров, и может потребовать некоторого времени, прежде чем станет доступным для всех пользователей.