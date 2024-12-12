Google добавит в сервис Docs ИИ-функцию создания документов из данных Диска

«Умный» алгоритм создаст для пользователя полный документ на основе выбранного содержимого из Google Диска (Drive), а также подсказки. При этом функция «Помоги мне создать» работает только с документами без страниц.

Если пользователь не знает, что именно ему нужно, подсказки помогут создать «дорожную карту для запуска продукта».

Сейчас функция поддерживается только для бесстраничных документов и доступна лишь на английском языке. К тому же, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно быть пользователем Workspace.

Поэтому пока не понятно, будет ли публичное распространение новой функции.