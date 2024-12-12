Google добавит в сервис Docs ИИ-функцию создания документов из данных Диска

Опубликовано 12 декабря 2024, 17:151 мин.
Google добавит в сервис Docs ИИ-функцию создания документов из данных ДискаСоздаётся бесстраничный документ
Стало известно о новой функции, которую Google интегрирует в сервис Docs. Новая функция называется «Помогите мне создать», но, похоже, рассчитана на небольшую аудиторию.
«Умный» алгоритм создаст для пользователя полный документ на основе выбранного содержимого из Google Диска (Drive), а также подсказки. При этом функция «Помоги мне создать» работает только с документами без страниц.
Если пользователь не знает, что именно ему нужно, подсказки помогут создать «дорожную карту для запуска продукта».
Сейчас функция поддерживается только для бесстраничных документов и доступна лишь на английском языке. К тому же, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно быть пользователем Workspace.
Поэтому пока не понятно, будет ли публичное распространение новой функции.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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