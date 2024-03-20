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Приложения
Опубликовано 20 марта 2024, 09:04
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Google добавит в свое фитнес-приложение персонального чат-бота с ИИ

Жаль лишь, что как всегда прорывные функции будут скрыты за пейволлом
Похоже, в Google серьезно верят, что ИИ – это будущее фитнеса и здоровья.

Недавнее событие компании, The Check Up, показало: Google планирует добавить в приложение Fitbit персонального чат-бот помощника.

Fitbit Labs позволит пользователям отслеживать взаимосвязи и делать выводы на основе данных об их здоровье, собранных с помощью умных браслетов или часов. Чат-бот прямо в приложении ответит на ваши вопросы простым языком и даже построит персональные графики, чтобы вы сами смогли разобраться в своем здоровье.

Google добавит в свое фитнес-приложение персонального чат-бота с ИИ
© Engadget

Google пока не раскрывает все секреты нового чат-бота Fitbit, но судя по примеру, видно, что ИИ-помощник сможет связать вашу физическую активность с качеством сна.

Фишка появится в течение этого года. Правда, сначала протестировать ее смогут только подписчики Fitbit Premium на телефонах с Android, и только если они участвуют в программе Fitbit Labs.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#fitbit
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#Искусственный интеллект
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#Google