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Приложения
07:30, 10 января 2024
1 мин.

Google добавит в своё приложение Wallet цифровое удостоверение личности

И хочет сделать из приложения универсальный инструмент

Google превращает своё приложение Wallet не просто в цифровой кошелёк, но в комплексный инструмент. В Google Wallet интегрированы водительские права и цифровые удостоверения личности, в том числе идентификаторы рабочего места, что позволяет отказаться от физических служебных удостоверений.

Google намерена расширить функционал цифровых удостоверений и интегрировать его в «уникальные руководящие принципы» каждого американского штата. Пока цифровые удостоверения развёрнуты в Аризоне, Колорадо и Джорджии.

По словам директора по управлению продуктами Google Wallet Донг Мин Кима, цифровые удостоверения будут разработаны с учётом сложных и различных управленческих принципов каждого штата для реализации различных состояний в Кошельке. И такие удостоверения можно будет делать более гибкими по сравнению со стандартизированной сферой мобильных платежей и цифровых платёжных карт. Для этого Google должна сотрудничать индивидуально с каждым штатом.

Источник:Phonearena
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Google
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#кошелек
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#Google Wallet
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#приложение
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#сша
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