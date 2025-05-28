Google добавит возможность делиться ответами Gemini, копируя текст на сайтах

При исследовании кодовой базы инсайдеры обнаружили новую функцию, позволяющую копировать нужный фрагмент ответа. Сейчас отправить можно только ответ целиком: нужно нажать кнопку с тремя точками, которая появляется в каждом отдельном ответе, после этого нужно выбрать опцию «Выбрать текст», которая перенесёт на другую страницу с текстом из этого ответа. Затем нужно перетащить или дважды нажать, чтобы начать выбирать текст для обмена. По словам инсайдеров, слишком много шагов для простой функции.

Теперь же выделить текст можно будет жестом перетаскивания пальцем, после чего появится опция «Копировать» и «Поделиться», то есть наиболее простые и привычные действия.

Однако, новая функциональность имеет ограничение в случае содержания в тексте элементов нумерованных или маркированных списков. Это ограничение, возможно, будет исправлено перед выпуском обновления. Пока неизвестно, когда новая функция будет доступна для пользователей.