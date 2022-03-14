Google добилась закрытия стороннего бесплатного приложения YouTube без рекламы и с фоновым воспроизведением

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Google добилась закрытия стороннего бесплатного приложения YouTube без рекламы и с фоновым воспроизведениемПрощай, YouTube Vanced
В последнее время на YouTube стало очень много рекламы. И если в России эта проблема теперь не столь актуальна, то за рубежом от неё спасает лишь Premium-подписка сервиса. Но был и другой способ побороть её.
Речь идёт об неофициальном Android-приложении YouTube — YouTube Vanced. С его помощью пользователи могли смотреть ролики без рекламы, а также включать фоновое воспроизведение — ещё одна фишка платной подписки YouTube.
Но, как стало известно, популярное приложение прекращает своё существование. Об этом заявили его разработчики в официальном Twitter-аккаунте проекта.
Разработка Vanced прекращена. В ближайшие дни ссылки на скачивание на сайте будут удалены. Мы знаем, что это не то, что вы хотели услышать, но это то, что мы должны сделать. Спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет.
YouTube Vanced
И хоть создатели Vanced не уточнили, с чем связано подобное решение, формулировка твита говорит о том, что юридический отдел Google добился его.
Источник: Android Police