Google добилась закрытия стороннего бесплатного приложения YouTube без рекламы и с фоновым воспроизведением

Речь идёт об неофициальном Android-приложении YouTube — YouTube Vanced. С его помощью пользователи могли смотреть ролики без рекламы, а также включать фоновое воспроизведение — ещё одна фишка платной подписки YouTube.

Но, как стало известно, популярное приложение прекращает своё существование. Об этом заявили его разработчики в официальном Twitter-аккаунте проекта.