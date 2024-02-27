Google Docs на Android получил функцию аннотаций для рукописных заметок

Обновление позволяет использовать пальцы или стилус для написания заметок, выделения текста и обведения слов. Функционал будет доступен на планшетах и смартфонах под управлением Android, что открывает большие возможности для устройств с гибкими экранами, придавая им еще больший потенциал в плане продуктивности. Также это обновление сделает подписание цифровых документов более плавным и удобным.

Пользователям Android предоставляется доступ к нескольким цветам пера и маркеров с новым инструментом аннотаций для Google Docs, что радует тех, кто любит цветовую кодировку своих заметок. Это обновление может оказаться полезным для тех, кто предпочитает писать от руки, несмотря на возможность быстрого ввода текста.