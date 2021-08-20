Google доплачивала производителям смартфонов за отказ от предустановки альтернативных магазинов приложений

Приложения
Сегодня в 06:50
Google доплачивала производителям смартфонов за отказ от предустановки альтернативных магазинов приложенийАнтимонопольное дело инициировано издателем Epic Games
Как сообщает источник со ссылкой на издание Verge, сейчас инициировано антимонопольное расследование со стороны компании Epic Games в отношении поисковой системы Google. Главная претензия заключается в том, что по мнению издателя игр, Google доплачивает тем разработчикам гаджетов, которые не устанавливают в свои смартфоны конкурирующие магазины приложений.
Как отмечает источник, речь идёт о программе поощрений Premier Device Program, в рамках которой, в частности, такие производители, как Motorola и LG получали 12% от поиска Google как раз за отказ от других магазинов приложений.
Отмечается также, что Epic намерена идти до конца в этом антимонопольном деле.