Google доплачивала производителям смартфонов за отказ от предустановки альтернативных магазинов приложений

Как отмечает источник, речь идёт о программе поощрений Premier Device Program, в рамках которой, в частности, такие производители, как Motorola и LG получали 12% от поиска Google как раз за отказ от других магазинов приложений.

Отмечается также, что Epic намерена идти до конца в этом антимонопольном деле.